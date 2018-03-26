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استنفار أمني وعسكري في صنعاء عشية الاحتفاء بثلاث سنوات من الصمود
2018/03/26 | 01:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تشهد العاصمة اليمنية صنعاء استعدادات مكثفة وتوافدا كبيرا من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" للمشاركة في فعالية جماهيرية تنظمها الجماعة صباح غد الاثنين في ميدان السبعين، للتعبير عن الصمود في مواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق عملياته.

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