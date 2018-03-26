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بالصور..آثار قصف بالهاونات لإحدى اقدم قرى ديالى
2018/03/26 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز /بغدادتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة ديالى، صور آثار سقوط قذيفتي هاون في محيط منازل سكنية بقرية خرنابات (12كم شمال شرق بعقوبة).

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