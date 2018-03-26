الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا في سماء الرياض

2018/03/26 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال التلفزيون الرسمي السعودي، إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا في شمال شرق العاصمة الرياض مساء اليوم الأحد.

وذكر شهود، إنهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة وشاهدوا ومضات مضيئة في السماء، لكن لم تشر أية تقارير إلى سقوط إصابات.

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