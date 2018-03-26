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الدوري الأميركي للمحترفين: جيمس يتخطى
2018/03/26 | 01:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وتألق جيمس بتسجيله 37 نقطة مع 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وكان حاسما في الثواني الأخيرة من اللقاء حين سجل ثلاثيته الوحيدة قبل 39 ثانية على النهاية، موجها الضربة القاضية لبروكلين الذي قلص قبلها الفارق من 10 الى 5 نقاط.

وعلق جيمس على ما قدمه في المباراة بالقول "لا أعلم من أين جئت بهذه الطاقة.

لم أنم سوى لثلاث ساعات الليلة الماضية.

اللعب في هذا الوقت المبكر (بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة)، عكر نومي".

وتابع "إذا كنت مجبرا على التمتع بالنشاط، فعلي أن أكون نشيطا.

تمكنت من تخطي الأمر ومساعدتنا على مواصلة سلسلة انتصاراتنا".

وأشاد "الملك" بالجهد الدفاعي الذي بذله فريقه في الربع الأخير حين أجبر بروكلين على الاكتفاء بتسجيل 25 نقطة (مقابل 34 لفريقه)، قائلا "يجب أن يكون ذهنك جاهزا على الصعيد الدفاعي وأن نكون مستعدين عندما تصبح الكرة بين أيديهم".

وانضم جيمس الى الأسطورة مايكل جوردن وكارل مالون كاللاعبين الوحيدين الذين يصلون الى 2000 نقطة في 10 مواسم متتالية.

وحظي جيمس الأحد بمساندة من كيفن لوف الذي ساهم بالفوز الـ44 لفريقه بتسجيله 20 نقطة مع 15 متابعة، فيما أضاف جوردن كلاركسون وجورج هيل ورودني هود 18 و17 و16 نقطة على التوالي.

وفي الجهة المقابلة، كان لاعب كليفلاند السابق جو هاريس الأفضل بتسجيله 30 نقطة (أفضل مباراة في مسيرته)، دون أن يجنب بروكلين، القابع في المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية، هزيمته الثالثة تواليا والـ51 من أصل 74 مباراة هذا الموسم.

وكان هاريس الذي جاء به كليفلاند الى الدوري عام 2014 وبقي في صفوفه حتى 2016، صاحب التقدم الأخير لفريقه في المباراة حين سجل رميتين حرتين قبل 6,17 دقيقة على النهاية لتصبح النتيجة 100-99، قبل أن يرد الضيوف بثماني نقاط متتالية، بينها سلتان لجيمس الذي كانت له الكلمة الأخيرة في الثواني الحاسمة من اللقاء.

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