2018/03/26 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أنهى اللاعب الإسباني، ألفارو موراتا، ومهاجم تشيلسي الإنجليزي، صيامه التهديفي والذي أمتد لـ13 مباراة مع البلوز بتسجيله هدفا في مرمى ليستر سيتي الإنجليزي.

المهاجم الدولي الإسباني، أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني، كان قد أصبح حبيسا لدكة البدلاء بعد ابتعاده عن التهديف.

وشوهد اللاعب البالغ 25 عاما، مع زميله الإيطالي دافيدي زاباكوستا، في أحد متاجر رسم الوشوم، حيث قام المتجر بنشر الصور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقام كلا اللاعبان بإهداء قصمانهم للمتجر بعد التوقيع عليه، كهدية.

ويعد المتجر شهيرا للاعبي كرة القدم، حيث سبق وأن تواجد به كلا من البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، والمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، والظهير الأيمن الإنجليزي ناثينال كلاين.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وشم ساعد موراتا على انهاء صيامه التهديفي مع تشيلسي) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وشم ساعد موراتا على انهاء صيامه التهديفي مع تشيلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).