2018/03/26 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مهاجر سر الاسفندان-يندس الليل فى جب الاسفندانو البرد ياتيك يسعى يمد يدا يسرى لحل معاضل تعصى لتعصىو رب السحرة يمد يدا يمنى الى دفيئة تحمىويعلن فك شفار البدايةوطرد الجان ومسخ الجانثم ينثر الرمل فيهاورمل البدايةيخفى ثعابين الالم ويمتص كل الهجيج المستديم من الجحيم ومن جب الازمنة***الساحر يلكز ظلا يكشف سر الاسفندانوالصبح سيفضح ما اندس ف......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد مهاجر - سر الاسفندان ........ قصيدة جديدة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد مهاجر - سر الاسفندان ........ قصيدة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).