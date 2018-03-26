الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


#محمد مهاجر - سر الاسفندان ........ قصيدة جديدة
2018/03/26 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_مهاجر سر الاسفندان-يندس الليل فى جب الاسفندانو البرد ياتيك يسعى يمد يدا يسرى لحل معاضل تعصى لتعصىو رب السحرة يمد يدا يمنى الى دفيئة تحمىويعلن فك شفار البدايةوطرد الجان ومسخ الجانثم ينثر الرمل فيهاورمل البدايةيخفى ثعابين الالم ويمتص كل الهجيج المستديم من الجحيم ومن جب الازمنة***الساحر يلكز ظلا يكشف سر الاسفندانوالصبح سيفضح ما اندس ف......

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