الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


زلزال قوي يضرب إندونيسيا
2018/03/26 | 01:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضرب زلزال قوي إندونيسيا، اليوم الأحد 25 مارس/ آذار، وقع قبالة ساحل جزر تانيمبار الأندونيسية.

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