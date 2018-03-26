زلزال قوي يضرب إندونيسيا

2018/03/26 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال قوي إندونيسيا، اليوم الأحد 25 مارس/ آذار، وقع قبالة ساحل جزر تانيمبار الأندونيسية.

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