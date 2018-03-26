2018/03/26 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر مسجدي في تصريح صحفي الاحد علي هامش ملتقي النخب الذي اقيم في مركز حوار الرافدين بمدينة النجف الاشرف، ان جميع الاحزاب العراقية هم اخوتنا وان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية هو اقامة انتخابات حرة وقوية بمشاركة واسعة كي تتمخض عنها حكومة قوية.واعرب السفير الايراني عن امله بان يمضي الشعب العراقي بنجاح في طريق نموه وتقدمه في ظل وحدة الكلمة والسيادة الوطنية ووحدة اراضي البلاد وقوة الشعب وتوجيهات المرجعية العليا في العراق.وقد القي السفير مسجدي كلمة في الملتقي ومن ثم اجاب علي اسئلة الحضور بشان العلاقات بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والجامعية.كما كانت الاسئلة في جانب اخر منها حول العلاقات الايرانية السعودية وتاثير ذلك علي العلاقات الايرانية العراقية، ومشاكل المياه بين البلدين، والمعاهدات الاقليمية، واتفاقية الجزائر للعام 1975 ، والاستفتاء للانفصال في اقليم كردستان العراق.وفي رده علي الاسئلة، شرح السفير الايراني المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية ومنها التاكيد علي صون وحدة راضي العراق وسيادته الوطنية.كما اكد السفير الايراني ضرورة عدم الوقوع في فخ نزعة الانفصال، واعتبر حل المشاكل عبر الحوار بانه السبيل الوحيد، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم المساعدة في هذا المجال.انتهي ** 2342

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الايراني ببغداد: نحترم خيار الشعب العراقي في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (ارنا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الايراني ببغداد: نحترم خيار الشعب العراقي في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ارنا).