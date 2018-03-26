المبعوث الأممي إلى اليمن: إيقاف الحرب أبرز أولوياتي

2018/03/26 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس، أمس الأحد 25 مارس/آذار إن أيقاف الحرب والترتيبات السياسية لتحقيق السلام الشامل في اليمن هي أبرز أولوياته.

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