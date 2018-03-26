العمال الكردستاني مهددا: سنرد بقوة على أي تحرك تركي نحو سنجار

2018/03/26 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس – 26 أذار/ مارس: توعد “حزب العمال الكوردستاني” بأن مقاتليه سيردون بقوة على أي تحرك عسكري للجيش التركي في قضاء سنجار شمال العراق.قال العضو القيادي في “حزب العمال الكوردستاني”، كاوه شيخموس، في تصريح …

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