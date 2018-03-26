الحوثي يهدد السعودية بصواريخ إيران

2018/03/26 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنعاء - هدد زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي السعودية الاحد بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك قبل ساعات من الاعلان عن اعتراض صاروخ في سماء الرياض.

وذكر زعيم الجماعة الموالية لايران والتي تسيطر على صنعاء منذ 2014 في كلمة تلفزيونية، مخاطبا التحالف العربي "قادمون في العام الرابع بمنظوماتنا الصاروخية التي تخترق كل وسائل الحماية للعدو وبطائراتنا المسيرة التي تصل إلى مدى بعيد وبتفعيل غير مسبوق لمؤسساتنا العسكرية".

وأكدت تقارير خبراء دوليين وبيانات رسمية أكثر من مرة على الدعم العسكري المباشر الذي يتلقاه الحوثيون من ايران خصوصا تكنولوجيا الصواريخ متوسطة وطويلة المدى.

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية ليل الاحد صاروخا فوق الرياض بحسب ما اعلن الاعلام الرسمي السعودي، في هجوم يرجح بان الحوثيين نفذوه بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمشاركة التحالف العربي بقيادة السعودية في نزاع اليمن.

وأفاد شهود انهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة وشاهدوا ومضات مضيئة في السماء لكن لم تشر اية تقارير الى سقوط اصابات.

وذكرت قناة "الاخبارية" ان "قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً شمال شرق الرياض".



واكدت القناة الرسمية ان الدفاعات الجوية "نجحت في اعتراض الصاروخ دون تسببه في وقوع اضرار".

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر اطلق المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومون من ايران صواريخ عديدة على السعودية، أكدت الرياض ان دفاعاتها الجوية اعترضتها كلها.

وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر احبطت السعودية هجوما صاروخيا للحوثيين على مطار الرياض الدولي في هجوم قال ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان انه "قد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة"، متهما ايران بتزويد الحوثيين بالصواريخ.

وطرد الحوثيون القوات الموالية للحكومة اليمنية من صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014 وسيطروا على العاصمة فضلا عن مناطق عدة من البلاد.

واستدعى ذلك تدخل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في 26 اذار/مارس 2015 لدعم الحكومة في التصدي لتقدم الحوثيين.

وادى النزاع في اليمن الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص واصابة نحو 53 الفا في البلاد التي تشهد كذلك تفشيا لوباء الكوليرا ومرض الخناق.

وتقول الامم المتحدة إن ظروف الحياة في اليمن باتت "كارثية" وان البلاد تشهد "أسوأ ازمة انسانية في العالم" كما تواجه خطر المجاعة.

وباءت جولات مفاوضات عديدة برعاية الامم المتحدة من اجل في وقف النزاع اليمني بالفشل.



وينوي الحوثيون تنظيم تظاهرة كبرى في صنعاء الاثنين في الذكرى الثالثة للحرب.

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