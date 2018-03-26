الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال “ارهابيين” اثنين في كمين لهم جنوبي الموصل

2018/03/26 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن اعتقال “ارهابيين” اثنين في كمين لهم جنوبي الموصل.وبحسب بيان لمديرية الاستخبارات

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