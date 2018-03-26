الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال “ارهابيين” اثنين في كمين لهم جنوبي الموصل
2018/03/26 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن اعتقال “ارهابيين” اثنين في كمين لهم جنوبي الموصل.

وبحسب بيان لمديرية الاستخبارات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال “ارهابيين” اثنين في كمين لهم جنوبي الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال “ارهابيين” اثنين في كمين لهم جنوبي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة عراقيون).


كامل التفاصيل في: وكالة عراقيون ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مقتل مصري إثر إطلاق 7 صواريخ من اليمن على السعودية
⋙ #هيثم بن محمد شطورو - مشهد عراقي زمن الحصار
⋙ بطولة ميامي: ملخص مباراة كي نيشيكوري وخوان مارتن ديل بوترو
⋙ 🔴 راموس يستقبل مولود جديد
⋙ الحوثي يهدد السعودية بصواريخ إيران
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| عوض الله: انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية يساعدها على مساءلة إسرائيل
⋙ بالفيديو : المشهداني .. لا فائدة للمكون السني في منصب رئاسة البرلمان والسبب!!
⋙ بالصور..آثار قصف بالهاونات لإحدى اقدم قرى ديالى
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد