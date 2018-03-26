الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


🔴 راموس يستقبل مولود جديد
2018/03/26 | 02:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – رحّب نجم خط دفاع نادي ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس بمولوده الجديد، حيث نشر صورة له رفقة زوجته والطفل داخل غرفة العمليات، مُعلقاً عليها :”أتشرف بأن أقدم لكم مولودي الجديد أليخاندرو، هو وأمه بحالة جيدة”.

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