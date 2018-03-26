هيثم بن محمد شطورو - مشهد عراقي زمن الحصار

2018/03/26 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو كنت في شرفة شقـتي أترشف قهوة الساعة الواحدة بسجائرها المعتادة التي أتابع فيها خيوط الدخان التي تغطي الأحزان في مساحة الوطن العربي الكبير.تـقع شقـتي في الدور الرابع حيث يطالعني شارع الامام علي الكئيب الممتع في مدينة الحلة العراقية.كان ذلك في اواسط سنة 1997.يقابلني ما يمكن اعتباره من أصناف الفنادق حسب تعريف المكان و الخدمة التي يقدمها.هو في الأغلب فندق للجنود اللذين يتدربون في معسكر الحلة.بق......

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