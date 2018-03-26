مقتل مصري إثر إطلاق 7 صواريخ من اليمن على السعودية

2018/03/26 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، أن 7 صواريخ أطلقت على السعودية من اليمن، ما أسفر عن مقتل مقيم مصري.

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