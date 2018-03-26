🔴 شفاينشتايجر يدعو إبراهيموفيتش للتوقف عن متابعته

2018/03/26 | 03:11

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هاي كورة – داعب النجم الألماني ولاعب شيكاجو فاير الأمريكي، باستيان شفاينشتايجر زميله السابق بمانشستر يونايتد والمنتقل حديثاً للوس أنجلوس جالاكسي، زلاتان إبراهيموفيتش، حيث دعاه للتوقف عن متابعته بالأندية التي يرحل لها، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على تويتر :”توقف عن متابعتي يا إبراهيموفيتش، في البداية جئت بعدي إلى مانشستر يونايتد والآن تأتي للدوري الإمريكي، مرحباً بك يا صديقي”.

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