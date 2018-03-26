روجر فيدرير يفقد صدارة تصنيف التنس بعد خسارته في بطولة ميامي المفتوحة

2018/03/26 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فقد نجم التنس السويسري، روجر فيدرير، صدارة تصنيف التنس بعد خسارته أمام المصنف 175 الأسترالي، ثاناسي كوكيناكيس، ويغيب عن منافسات الملاعب الترابية من بينها بطولة فرنسا المفتوحة.



وكانت خسارة فيدرير، البالغ من العمر 36 عاما، بنتيجة 3-6، 6-3، 7-6 أكبر مفاجأة في دورة ميامي.



وقد فاز النجم السويسري المخضرم العام الماضي بدورة ويمبلدون، بعد عودته من عطلة.



وسيخلف الاسباني رفائيل نادال فيدرير في صدارة التصنيف الدولي للتنس.



وذكر فيدرير بعد خسارته في ميامي: "استحق الهزيمة بعد هذه المباراة، أنا مستاء للغاية".واوضح: "بعد هذه الهزيمة قررت عدم خوض بطولات الملاعب الترابية".



وكان فيدرير فاز في يناير/ كانون الثاني في أستراليا باللقب العشرين في بطولات غراند سلام .



وبدأ دورة ميامي بثقة كبيرة، قبل أن يجهز عليه الأسترالي كوكيناكيس، البالغ من العمر 19 عاما،في مباراة دامت ساعتين و21 دقيقة.



وذكر: "أنا مستاء لا أدري لماذا لا أستطيع بلوغ المستوى الذي كنت فيه".

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