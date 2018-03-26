2018/03/26 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات أندريه مامشينكوف، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، بأن رجال الإنقاذ يبحثون عن 41 طفلا في عداد المفقودين بعد الحريق الحريق الذي اندلع في مركز التسوق و الترفيه "زيمنيا فيشنيا" في مدينة كيميروفو الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (41 طفلا في عداد المفقودين إثر حريق كيميروفو الروسية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (41 طفلا في عداد المفقودين إثر حريق كيميروفو الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).