الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


41 طفلا في عداد المفقودين إثر حريق كيميروفو الروسية
2018/03/26 | 03:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن نائب رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات أندريه مامشينكوف، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، بأن رجال الإنقاذ يبحثون عن 41 طفلا في عداد المفقودين بعد الحريق الحريق الذي اندلع في مركز التسوق و الترفيه "زيمنيا فيشنيا" في مدينة كيميروفو الروسية.

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