🔴 المسامح كريم .. ديبالا يظهر في برنامج إجتماعي “للتصالح”

2018/03/26 | 04:11

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هاي كورة – ظهر نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومهاجم المنتخب الأرجنتيني، باولو ديبالا في إحدى البرامج الإجتماعية الإيطالية “سي بوستا بير تي” والذي يقوم على إعادة الوئام بين المتخاصمين، وهو المعروف في المنطقة العربية ببرنامج “المسامح كريم”، حيث ظهر ديبالا في إحدى حلقات البرنامج لمدة نصف ساعة من أجل إعادة العلاقة بين شخصين متخاصمين.

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