الكوكايين يظهر على بصمات 13 % من غير المتعاطين

2018/03/26 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف باحثون مؤخرا عن نسبة مفزعة لانتشار المواد المخدرة مثل الهروين والكوكايين في البيئة المحيطة بالبشر، حتى أن آثار هاتين المادتين المخدرتين ظهرتا على بصمات نسبة ليست بالقليلة من العينة التي أجريت عليها التجربة.

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