🔴 دايني: أنا محظوظ لتواجدي في برشلونة

2018/03/26 | 05:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قال الظهير الأيسر بنادي برشلونة الإسباني، لوكاس دايني :”أنا محظوظ للغاية، يكفي بأنني ألعب في أفضل وأكبر نادي في العالم وبجانب أفضل لاعبي كرة القدم، لا أستطيع وصف حالي في البرسا إلا بالسعادة المطلقة”.

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