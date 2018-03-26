روسيا تدعو إلى وضع تدابير لمنع تكرار واقعة

2018/03/26 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، إن روسيا تدعو لفهم " قضية سكريبال" والعمل معا على وضع تدابير لضمان عدم حدوث مثل هذا مرة أخرى.

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