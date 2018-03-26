أكبر شركة سيارات صينية تعتزم إنشاء مصنع في مصر

2018/03/26 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير التجارة المصري طارق قابيل، أمس الأحد 25 مارس/آذار، إن شركة سايك موتور كورب، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، تخطط لإنشاء مصنع في مصر لإمداد الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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