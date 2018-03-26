سفارة روسيا في واشنطن: علاقاتنا مع أمريكا يجب ألا تصبح رهينة قضايا مثل

2018/03/26 | 06:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، بألا تصبح العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة رهينة لـ"قصص مخطوطة بشكل واضح" كما هو الحال في "قضية سكريبال".

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