الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


سفارة روسيا في واشنطن: علاقاتنا مع أمريكا يجب ألا تصبح رهينة قضايا مثل
2018/03/26 | 06:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالبت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، بألا تصبح العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة رهينة لـ"قصص مخطوطة بشكل واضح" كما هو الحال في "قضية سكريبال".

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