نايف سلوم - قراءة في -طقوس الإشارات والتحولات-*

2018/03/26 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نايف_سلوم طقس كلمة يونانية الأصل تعني نظام خدمة دينية وعبادات، وتشير إلى النظام والترتيب في أداء الشعائر.أما التحولات وهي ترجمة للكلمة اللاتينية metamorphosis تعني الانمساخ ، التحول أو التغير الصارخ في المظهر أو الصفة أو الظروف.وقد ترجم ثروت عكاشة ديوان أفيد "ميتامورفوسيس "عن اللاتينية تحت عنوان "مسخ الكائنات "أو التحولات ، بينما ترجمه أدونيس عن الفرنسية تحت عنوان "التحولات" .والانمساخ تعني انحطاط ونكوس......

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