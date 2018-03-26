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#نايف سلوم - قراءة في -طقوس الإشارات والتحولات-*
2018/03/26 | 07:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #نايف_سلوم طقس كلمة يونانية الأصل تعني نظام خدمة دينية وعبادات، وتشير إلى النظام والترتيب في أداء الشعائر.

أما التحولات وهي ترجمة للكلمة اللاتينية metamorphosis تعني الانمساخ ، التحول أو التغير الصارخ في المظهر أو الصفة أو الظروف.

وقد ترجم ثروت عكاشة ديوان أفيد "ميتامورفوسيس "عن اللاتينية تحت عنوان "مسخ الكائنات "أو التحولات ، بينما ترجمه أدونيس عن الفرنسية تحت عنوان "التحولات" .

والانمساخ تعني انحطاط ونكوس......

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