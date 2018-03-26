الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


واشنطن: لا نخشى حربا تجارية مع الصين
2018/03/26 | 07:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد وزير الخزانة الاميركي ستيف منوتشين، ان الرئيس دونالد ترامب ينوي فرض رسوم بقيمة 60 مليار دولار على واردات من الصين، مؤكدا ان بلاده لا تخشى حربا تجارية وأن هذا الاجراء سيكون مفيدا للاقتصاد على المدى الطويل.

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