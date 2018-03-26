2018/03/26 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخزانة الاميركي ستيف منوتشين، ان الرئيس دونالد ترامب ينوي فرض رسوم بقيمة 60 مليار دولار على واردات من الصين، مؤكدا ان بلاده لا تخشى حربا تجارية وأن هذا الاجراء سيكون مفيدا للاقتصاد على المدى الطويل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: لا نخشى حربا تجارية مع الصين) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: لا نخشى حربا تجارية مع الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).