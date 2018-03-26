الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


النمسا تدعو لوقف المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي
2018/03/26 | 07:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أدان مستشار النمسا سيباستيان كورتز، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، الأعمال العسكرية التركية في سوريا ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف المفاوضات مع تركيا حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النمسا تدعو لوقف المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النمسا تدعو لوقف المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ ديبيكا بادكون تسعى إلى التغيير في مجتمعها
⋙ عشرات القتلى في حريق بمركز تجاري في سيبيريا
⋙ مدرب الأرجنتين: كأس العالم 2018 بمثابة مسدس موجه لرأس ميسي
⋙ هل تريد خسارة الوزن؟ .. عليك الاهتمام بالنوم
⋙ سعد الحريري ينجح في حشر أشرف ريفي بالزاوية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| عوض الله: انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية يساعدها على مساءلة إسرائيل
⋙ بالفيديو : المشهداني .. لا فائدة للمكون السني في منصب رئاسة البرلمان والسبب!!
⋙ بالصور..آثار قصف بالهاونات لإحدى اقدم قرى ديالى
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد