النمسا تدعو لوقف المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

2018/03/26 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان مستشار النمسا سيباستيان كورتز، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، الأعمال العسكرية التركية في سوريا ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف المفاوضات مع تركيا حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

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