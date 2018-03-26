2018/03/26 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث خورخي سامبولي المدرب الوطني لمنتخب الأرجنتين المشارك في نهائيات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي عن دور لاعبه و نجم المنتخب و نادي برشلونة ليونيل ميسي في البطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الأرجنتين: كأس العالم 2018 بمثابة مسدس موجه لرأس ميسي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الأرجنتين: كأس العالم 2018 بمثابة مسدس موجه لرأس ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).