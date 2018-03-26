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مدرب الأرجنتين: كأس العالم 2018 بمثابة مسدس موجه لرأس ميسي
2018/03/26 | 07:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحدث خورخي سامبولي المدرب الوطني لمنتخب الأرجنتين المشارك في نهائيات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي عن دور لاعبه و نجم المنتخب و نادي برشلونة ليونيل ميسي في البطولة.

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