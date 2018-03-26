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ديبيكا بادكون تسعى إلى التغيير في مجتمعها
2018/03/26 | 08:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ديبيكا بادكون تسعى إلى التغيير في مجتمعهاقالت الممثلة الهندية ديبيكا بادكون إنه من المهم أن يستغل المشاهير مكانتهم لإحداث تغيير في المجتمع.

يشار إلى أن بادكون (32 عاما) أطلقت مؤسسة تهدف للحد من اللغط المحيط بالصحة العقلية.

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