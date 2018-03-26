2018/03/26 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديبيكا بادكون تسعى إلى التغيير في مجتمعهاقالت الممثلة الهندية ديبيكا بادكون إنه من المهم أن يستغل المشاهير مكانتهم لإحداث تغيير في المجتمع.يشار إلى أن بادكون (32 عاما) أطلقت مؤسسة تهدف للحد من اللغط المحيط بالصحة العقلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديبيكا بادكون تسعى إلى التغيير في مجتمعها) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديبيكا بادكون تسعى إلى التغيير في مجتمعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).