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انطلاق عملية دهم وتفتيش واسعة في ناحية محررة شمال شرق ديالى
2018/03/26 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىأفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين، بأن قوة امنية باشرت بعملية دهم وتفتيش واسعة لتعقب خلايا "داعش" النائمة في ناحية محررة شمال شرق المحافظة.يذكر ان دورية للحشد الشعبي تعرضت مساء يوم امس إلى إطلاق نار من قبل "داعش" في أطراف السعدية، ما اسفر عن اصابة أحد عناصرها.

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