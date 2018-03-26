زلزال قوي بقوة 6.4 درجة يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية

2018/03/26 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن زلزالا بقوة 6.4 درجة وقع قبالة ساحل جزر تانيمبار الإندونيسية يوم الأحد.واوضحت الهيئة: إن مركز الزلزال على مسافة 222 كيلومترا شمال غربي سوملاكي في جزر تانيمبار.



ولم ترد أنباء أولية عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لرويترز.

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