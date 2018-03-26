الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


لا حظر تركيا على تنقيب قطر عن الغاز أمام سواحل قبرص
2018/03/26 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أنقرة – على الرغم من النزاع الذي انفجر مؤخرا بين تركيا وقبرص اليونانية حول مسألة استخراج الغاز في البحر المتوسط، يتساءل المراقبون

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