لا حظر تركيا على تنقيب قطر عن الغاز أمام سواحل قبرص

2018/03/26 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – على الرغم من النزاع الذي انفجر مؤخرا بين تركيا وقبرص اليونانية حول مسألة استخراج الغاز في البحر المتوسط، يتساءل المراقبون

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