صحيفة: حماس تتوسط لدى إيران لإطلاق سراح العالم العراقي طه الجبوري

2018/03/26 | 09:15

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المعلومة/بغداد..

كشف صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الاثنين، عن تواصل حركة “حماس” الفلسطينية مع إيران للتوسط من اجل إطلاق سراح العالم العراقي طه الجبوري الذي انتمى إلى «حماس» قبل ثمانية أعوام وعمل مع عدد من المهندسين فيها لتطوير قدراتها، وخاصة في مجال الصواريخ قبل إعلان جهاز المخابرات العراقية اعتقاله.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بينما تعمل «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، على مواصلة تطوير قدراتها العسكرية ومراكمة القوة داخل قطاع غزة، تواصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حربها لمنع المقاومة من امتلاك أسلحة تكسر الموازين، وعلى من يساهم في ذلك.



وأخيراً، تفاعلت قضية العالم العراقي طه الجبوري الذي انتمى إلى «حماس» قبل ثمانية أعوام، وعمل مع عدد من المهندسين فيها لتطوير قدراتها، وخاصة في مجال الصواريخ، إذ اعتقلته السلطات العراقية قبل أيام بعدما سلمته لها السلطات التركية، الأمر الذي دفع «حماس» إلى التواصل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، بحكم علاقة الأخيرة الجيدة مع العراق، للتوسط من أجل إطلاق سراحه”.

وطه محمد جاسم الجبوري هو من مواليد عام 1954، أكمل دراسته في جامعة بغداد ــ هندسة الصواريخ عام 1977، ثم واصل في الكلية العسكرية الفنية عام 1979 ضمن أحد الاختصاصات النادرة التي باشرت بغداد رعايتها ضمن برنامج مشترك مع الاتحاد السوفياتي آنذاك.

وكان الجبوري (63 عاماً) قد عمل في هيئة التصنيع العسكرية التي أنشأها نظام السابق لتطوير قدراته التسليحية والصاروخية، وقد عاود العمل في مجال التطوير العسكري بعدما انتمى إلى «حماس».



وهو كان قد وصل إلى تركيا في 23 كانون الثاني الماضي للإقامة مع زوجته بصورة قانونية ورسمية بعدما اختفى داخل الأراضي الفيليبينية قبل ستة أشهر، إذ تبين مع نهاية العام الماضي أنه كان معتقلاً على خلفية مشكلات تتعلق بتأشيرة دخوله إلى البلاد، وفق مؤتمر عقده قائد الشرطة الفيليبينية آنذاك.



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