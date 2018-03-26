خالد زيان - مسؤوليّة لا نهائيّة

2018/03/26 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_زيان "...ما كان بيني وبين روبرت..لم يكن ليستمر لو بقينا معا، وما تقاسمته مع ريتشارد كان سيختفي لو انفصلنا؛ لكنني أردت مقاسمة ذلك!" هذه الكلمات كانت عزاءً لفرانشيسكا، لتتأقلم من جديد مع حياتها الزوجيّة.فقد كرّست كل حياتها لعائلتها، لكنها أرادت أن تهب روبرت ما تبقّى منها، لتوصي بحرق جثمانها بعد موتها، ويُنثَر رماده مِن على جسر روزمان، في بلدة ماديسون.الحب علاقة تريد أن تُؤلّه المحبوب، ولكي تحبّه كما ين......

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