مصرف الرافدين يعرض خدماته في معرض بغداد الدولي

2018/03/26 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن استكمال استعداداته للمشاركة في معرض بغداد الدولى للكتاب في الفترة من 29 من اذار الحالي وحتى الثامن من الشهر المقبل.

واكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز تهيئة جميع مستلزمات الاقامة والمشاركة فيه من خلال عرض لوحات ارشادية وصور تجسد انجازات المصرف.

واشار الى ان المصرف عمد ايضا الى تجهيز كراسات وفولدرات تعريفية تتعلق بطبيعة الخدمات التي يقدمها المصرف من قروض وسلف واصدار ادوات الدفع الالكتروني اضافة الى تسهيلات مالية اخرى.

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