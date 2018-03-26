2018/03/26 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]أفادت تقارير بمقتل 37 شخصا، إثر اشتعال النيران في مركز تجاري بمدينة كيميروفو، في منطقة سيبيريا الروسية.وذكرت وسائل إعلام روسية إن عشرات آخرين، يعتقد أن من بينهم أطفال، لا يزالون مفقودين.واندلعت النيران في طابق علوي بمركز وينتر شيري التجاري، وكان العديد من الضحايا داخل إحدى دور السينما.وأظهر فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، أشخاصا يقفزون من النوافذ هربا من النيران.وتصاعد الدخان من النوافذ، بينما عمل رجال الإطفاء على إخلاء العقار.وتقع مدينة كيميروفو، وهي مركز رئيسي لإنتاج الفحم، على مسافة 3600 كيلومتر شرقي العاصمة الروسية موسكو.يضم المركز التجاري، الذي افتتح عام 2013، دورا للسينما ومطاعم، وأماكن لممارسة رياضة البولينغ وحمامات البخار، وحديقة حيوان للأطفال.وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيران يعتقد أنها بدأت في جزء من المبنى، يضم الأماكن الترفيهية.وذكر فلاديمير تشيرنوف، نائب حاكم منطقة كيميروفو، إن 13 جثة عثر عليها في إحدى قاعات السينما.وذكرت لجنة تحقيق روسية في بيان: "وفقا للمعلومات الأولية انهار سقفا دارين للسينما".وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن أفراد خدمات الطوارئ تمكنوا من إجلاء نحو 100 شخص من المبنى، وإنقاذ 20 آخرين.ولم يعرف سبب الحريق بعد، لكن السلطات الروسية شرعت في التحقيق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: 37 قتيلاً في حريق ضخم بمركز تجاري) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا: 37 قتيلاً في حريق ضخم بمركز تجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).