أصحاب مقالع الحصى والرمل يتظاهرون ويقطعون طريق المقدادية – خانقين

2018/03/26 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، أن اصحاب مقالع الحصى والرمل نظموا تظاهرة قطعت طريق المقدادية – خانقين شمال شرقي المحافظة.

وذكر رئيس المجلس المحلي لقضاء المقدادية عدنان التميمي تابعته وكالة صدى الاعلام، إن “العشرات من أصحاب مقالع الحصى والرمل في سدة الصدور الاروائية نظموا تظاهرة على جسر الهارونية بأطراف المقدادية شمال شرقي ديالى وقطعوا الطريق الرابط مع خانقين بالكامل”.

واوضح أن “التظاهرة جاءت على خلفية قطع الاجهزة الامنية الطريق المؤدي الى المقالع المذكورة بسبب متجاوزين على محرمات سدة الصدور، ما ادى الى تعطيل جميع المقالع عن العمل منذ اكثر من اسبوع بالرغم من ان ‎%‎80 منهم غير متجاوزين”.

وأكد أن “إدارة المقدادية والجهات الحكومية المعنية تقوم بالإجراءات اللازمة لاستلام مطالب المتظاهرين ورفعها الى الجهات المعنية”.

وكان مجلس المقدادية قد كشف لـ”الغد برس”، مساء امس الاحد ، عن قرار لأصحاب مقالع الحصى والرمل بتنظيم تظاهرة.

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