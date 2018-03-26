الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


السيسي سيحصل على ولاية ثانية .. الناخبون المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
2018/03/26 | 09:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ رويترز يتوجه المصريون الاثنين، إلى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في انتخابات رئاسية من المرجح أن يحقق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي فوزا سهلا، وينصب التركيز على قوة الإقبال على التصويت بعدما دعت شخصيات معارضة تشكو من القمع إلى المقاطعة.

وذكرت “رويترز” في تقرير لها، نشر اليوم (26 آذار 2018)، انه في حين يرى …

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