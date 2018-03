2018/03/26 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، اليوم الاحد، اهمية دور منظمات المجتمع المدني الى جانب مؤسسات الدولة في حفظ الحقوق والحريات، وذلك خلال استقباله، نخبة من الناشطين المدنيين الشباب.

وبحسب بيان لمكتب الجبوري تلقى “النور ينوز” نسخة منه انه “جرى خلال اللقاء استعراض اوضاع البلد ودور منظمات المجتمع المدني الى جانب مؤسسات الدولة في حفظ الحقوق والحريات، واهمية الطاقات الشبابية الناشطة في اصلاح الواقع المجتمعي ورسم المستقبل وفق الرؤية الديمقراطية”.

واضاف “كما تناول اللقاء ضرورة التركيز على معالجة بعض الظواهر في المجتمع عبر بث روح التسامح والتآخي والتمهيد للمصالحة المجتمعية، وسبل ايجاد حالة من التضامن بين المنظمات المدنية ومؤسسات الدولة في تحقيق مطالب شرائح المجتمع كافة وفي مقدمتها الجانب الخدمي وتوفير فرص العمل”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يؤكد اهمية دور منظمات المجتمع المدني الى جانب مؤسسات الدولة في حفظ الحقوق والحريات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يؤكد اهمية دور منظمات المجتمع المدني الى جانب مؤسسات الدولة في حفظ الحقوق والحريات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).