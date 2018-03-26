انطلاق عملية دهم وتفتيش في ناحية السعدية شمال شرق ديالى

2018/03/26 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بأن قوة امنية باشرت بعملية دهم وتفتيش واسعة لتعقب خلايا تنظيم “داعش” النائمة في ناحية السعدية شمال شرق المحافظة.وذكر المصدر لاسيا الاخبارية، ان “تشكيلات من لواء 110 في الحشد الشعبي انطلقت في تنفيذ عمليات دهم وتنشيط واسعة في ناحية السعدية (60كم […]

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