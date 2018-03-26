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وزارة الزراعة تمنع استيراد الاسماك لوفرة المنتج المحلي
2018/03/26 | 09:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قررت وزارة الزراعة، وقف استيراد جميع أنواع الأسماك من المنافذ الحدودية، دعماً منها للثروة السمكية في البلاد.

وذكر الوكيل الفني للوزارة مهدي القيسي، في بيان  إن قرار منع الاستيراد من دول الجوار جاء لوفرة الأسماك المحلية الطازجة في الأسواق العراقية، فضلاً عن تدني أسعارها.

واوضح أن الأسماك المستوردة تكون فترة تداولها قصيرة وغير مأمونة من الناحية الصحية والغذائية، مقارنة بنظيرتها المحلية التي تمتاز بجودة إنتاجها وكفاءتها من الناحية الصحية.

وأشار القيسي، إلى أن قرار المنع تم تعميمه على كافة المنافذ الحدودية والجمركية والسلطات المختصة لإيقاف استيراد ودخول الأسماك من دول الجوار.

ودعا الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية، السلطات القضائية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتجاوزين لقرار المنع.

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