التليغراف البريطانية: الاتحاد الأوروبي سيفكك شركة “غوغل”

2018/03/26 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة تليغراف البريطانية، اليوم الاثنين، ان الاتحاد الاوروبي أبدى “شكوكاً خطيرة” إزاء سيطرة عملاق التكنولوجيا “غوغل”، فيما لم تستبعد الصحيفة تفكيك الشركة.وذكرت الصحيفة، ان “مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاجر أعربت عن اعتقادها بأن التهديد بتفكيك غوغل إلى شركات أصغر يجب أن يبقى مطروحا”، مبينة ان “الشركة غوغل تواجه حاليا قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي، بشأن ممارساتها التجارية مع الشركات الصغيرة، التي تستفيد من خدماتها”.

وكانت مارغريت فيستاجر، قد قالت، العام الماضي، إن مزيدا من القضايا يتوقع رفعها على غوغل في المستقبل، بعد أن فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية، بلغت 2.4 مليار دولار، على الشركة صاحبة محرك البحث الأشهر في العالم، وطلبت من الشركة التوقف عن محاباة خدمتها الإعلانية.وتقوم المفوضية الأوروبية حاليا بإعداد قواعد جديدة، تهدف لتنظيم مواقع التجارة الإلكترونية، ومتاجر التطبيقات ومحركات البحث، لكي تصبح أكثر شفافية في طريقة عرض نتائج البحث، دون استبعاد بعض الخدمات من تلك النتتائج.



وفقاً للصحيفة.

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