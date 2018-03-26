المقدادية: اعتصام العشرات من اصحاب مقالع الحصى يؤدي لقطع طريق رئيسي مع خانقين

2018/03/26 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىاكد المجلس البلدي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، الاثنين، ان العشرات من اصحاب مقالع الحصى اعتصموا على طريق رئيسي مع خانقين، فيما اشار الى ان الطريق قطع بالوقت الراهن امام حركة المركبات.واضاف التميمي ان "الاعتصام جاء بعد اغلاق القوى الامنية المقالع منذ نحو اسبوع بسبب وجود مقالع غير رسمية تمارس انشطتها في بعض المناطق"، لافتا الى ان :ايقاف عمل المقالع انعكس سلبا على اسعار المواد البناء والتي ارتفعت بشكل لافت في الايام الماضية".

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