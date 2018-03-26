2018/03/26 | 09:30

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الأثنين 26 مارس 2018 | 09:14 صباحاً

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التحالف العربي يعترض 7 صواريخ باليستية أطلقت من اليمن

متابعة/...



أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي إن "ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض، وواحد باتجاه خميس مشيط، وواحد باتجاه نجران، واثنان باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وأكد المتحدث أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ وتدميرها، مضيفا أن اعتراض الصواريخ أدى إلى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية مقتل مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية.انتهى3

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