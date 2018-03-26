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البنتاغون يعلق على تقارير قرار ترامب
2018/03/26 | 09:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على التقارير التي أشار لها موقع "ديبكا فايل" الإسرائيلي وذكر إنه "مزلزل بالنسبة للشرق الأوسط، ويتجاوز العلاقات الأمريكية السعودية".

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