الصناعة والمعادن تطرح آلية جديدة لحماية المنتج المحلي

2018/03/26 | 09:32

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قدمت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، آلية جديدة لحماية المنتجات المحلية بما يؤمن احتياجات البلاد منها.





وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري، في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة وضعت آلية متكاملة لحماية المنتج المحلي، متمثلة بتقديم طلب لها وفقا لاحكام قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل وتعليماته.

وبين ان "اي جهة مستعدة لتوفير اي منتج يغطي الحاجة المحلية، يتوجب عليها تقديم طلب الى وزير الصناعة لمناقشته وتحديد نوع الممارسة فيما اذا كانت تحمل ضررا من اي ناحية على البلاد، وكذلك عقد اجتماعات مع مقدم الطلب حول كيفية ملء الاستمارة بالبيانات وتحديد الوثائق الفنية والقانونية والشكلية له وبموجب مدد زمنية تحدد من قبل القسم".

واوضح الشمري ان "الجهة المتقدمة بطلب حماية اي منتج استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون حماية المنتجات العراقية، يجب ان تكون معززة باستمارة طلب الحماية لتتولى الجهة المختصة التأكد من استيفائه للشروط الفنية والقانونية، لترفع اللجنة توصياتها خلال 30 يوما، علاوة على بدء اجراءات التأكد في حال وجود ضرر اولي واقع على المنتج المحلي المقدم طلب الحماية له".

واردف انه "في حال موافقة وزير الصناعة على التوصية، ينشر اعلان بدء التحقيقات بجريدتين محليتين وخلال مدة 30 يوماً، منوها بأنه في حالة الرفض المبرر للطلب، يبلغ مقدمه رسمياً لضمان حق الطعن امام المحاكم المختصة، ليبت الوزير بالتوصية الواردة في «رابعاً» اعلاه وخلال 15 يوما".





وتابع الناطق الاعلامي باسم الوزارة ان "اللجنة المتخصصة ستطلع موقعيا على المسلك التكنولوجي للانتاج (محل الحماية) ومخازن الشركة وجميع اجراءات الاستكمال الشكلية الفنية والقانونية لطلب الحماية وخلال ستة اشهر في حالات التزايد غير المبرر بالاستيرادات، وسنة واحدة في حالات الدعم والاغراق استناداً للمادة السابعة من القانون".

واضاف ان "اللجنة ترفع توصية بالقرار النهائي الى الوزير للطلب اعلاه، وتقديم تقرير شامل مبيناً فيه النتائج التي توصل لها بشأن الممارسات الضارة والضرر الحاصل"، منبها انه "اذا كانت التوصية تؤكد وجود ممارسات ضارة، يصدر الوزير قراره بفرض تدابير حماية نهائية لمواجهتها على ان يشمل القرار نوع التدابير وحجمها ومدى تطبيقها ويرفع قراره خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره الى مجلس الوزراء للبت فيه"، مؤكدا انه "في حال مصادقة مجلس الوزراء على توصية الجهة المختصة بالقرار النهائي خلال 30 يوما، يبلغ صاحب العلاقة، ليراجع بعد مرور المدة القانونية لدراسة الاثار الاقتصادية على المنتج المتضرر والسوق المحلية".

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