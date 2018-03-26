روسيا تتعهد بتقديم “هدية تاريخية” للحكومة البريطانية

2018/03/26 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، ما تفعله المملكة المتحدة بشأن قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال ما هو إلا “ترويج أسود” غرضه الدعاية العدوانية في النطاق العالمي.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم”، إن “لندن غير قادرة على الدفاع عن مواقفها وإقناع الآخرين بحقيقتها من خلال استخدام حجج وأدلة، ولذلك لجأوا إلى استخدام أساليب الدعاية والترويج الأسود”.

واضافت أن “المسؤولين البريطانيين فشلوا تماما في تقديم أي أدلة على ادعاءاتهم، الأمر الذي أشارت إليه حتى وسائل الإعلام البريطانية”.

وتعهدت الخارجية الروسية بعرض “مفاجأة” كبيرة و”هدية تاريخية” للحكومة البريطانية ردا على “استفزازاتها” واستخدامها “أساليب الترويج الأسود” ضد روسيا في إطار هذه القضية.

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