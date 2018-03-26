اليوم.. توزيع رواتب 16 وزارة وهيئة في الاقليم

2018/03/26 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توزع حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، توزيع رواتب 16 وزارة وهيئة ومؤسسة في الاقليم.وبحسب جدول نشرته وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم في وقت سابق، سيتم اليوم الاثنين توزيع رواتب موظفي وزارات {الكهرباء، الزراعة والموارد المائية، الثقافة والشباب، الاوقاف والشؤون الدينية}.كما وبحسب الجدول، سيتم توزيع رواتب عدد من الهيئات والمؤسسات وهي {رئاسة الاقليم والبرلمان ومجلس الوزراء ومؤسسة الالغام وديوان الرقابة المالية وهيئات حقوق الانسان والمناطق الكردستانية خارج ادارة الاقليم والبيئة والاستثمار وهيئة مفوضية الانتخابات والاستفتاء ومؤسسة الأمن}".انتهى

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