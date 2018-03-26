أوبرا وينفري توجه رسالة لميسي قبل انطلاق كأس العالم 2018

2018/03/26 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مقدمة البرامج والممثلة المسرحية الشهيرة أوبرا وينفري رسالة إلى نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

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