الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


أوبرا وينفري توجه رسالة لميسي قبل انطلاق كأس العالم 2018
2018/03/26 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجهت مقدمة البرامج والممثلة المسرحية الشهيرة أوبرا وينفري رسالة إلى نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

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