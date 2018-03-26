الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


بالفيديو ..
2018/03/26 | 09:40
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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..

"زحامات شديدة" تخنق بغداد ..

ولا حلول سريعة !!http://www.skypressiq.net/l/35664

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. "زحامات شديدة" تخنق بغداد .. ولا حلول سريعة !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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